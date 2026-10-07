Muğla liselileri iklimle mücadelede turizm ve kültürel miras için çözüm geliştirdi

çalıştayın kapsamı:

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Muğla programı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Menteşe Anadolu Lisesi koordinasyonunda Menteşe Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda gerçekleştirildi. Programa 18 liseden 54 öğrenci katıldı ve çalıştayda kentteki turizm faaliyetleri, doğal varlıklar ve kültürel mirasın iklim değişikliğinden korunması odağa alındı.

Çalıştay, gençlerin yerel ölçekte uygulanabilir çözümler üretmesi hedefiyle yapılandırıldı; katılımcılar uzman sunumları, atölye çalışmaları ve ortak değerlendirme oturumlarıyla görüşlerini sistematik biçimde paylaştı.

tematik masalarda sorun analizi ve çözüm önerileri:

Öğrenciler moderatörlerin yönlendirmesiyle altı tematik masada bir araya geldi: kıyılar ve deniz turizmi, orman yangınları, aşırı sıcaklara dayanıklı turizm, kültürel mirasın korunması, yeşil turizm ve enerji dönüşümü ile sürdürülebilir ulaşım. İlk atölye olan "Sorunu Keşfet" kapsamında her masa, ilgili alanın temel risklerini ve nedenlerini tespit etti; ikinci atölye "Çözümden Eyleme"de ise bu sorunlara yönelik somut eylem ve proje önerileri geliştirildi.

Masa sunumlarında öne çıkan öneriler ortaklaştırma oturumunda birleştirilerek uygulanabilirlik ve yerel paydaşlarla iş birliği biçimleri tartışıldı. Çalıştay, öğrencilerin gözlem ve bilgilerinin politika yapıcılarla paylaşılabilecek somut çıktılara dönüşmesine odaklandı.

gençlerin katkısı ve etkinlikten çıkan adımlar:

İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, açılış konuşmasında eğitimin Muğla'nın kıyıları, ormanları ve kültürel mirasının korunmasındaki rolüne vurgu yaptı ve gençlerin karar süreçlerine katılımının önemine dikkat çekti. Çay, gençlerin görüşlerinin ciddiyetle dinlenmesi ve gelişimlerine alan açılmasının yerel koruma iradesini güçlendireceğini belirtti.

Etkinlik programında Let’s Do It Türkiye ekibinden Betül Özlen Çırak tarafından COP31 tematik sunumu yapıldı; böylece 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı gündemiyle yerel meseleler arasında bağ kuruldu. Tanışma ve iletişim etkinliklerini Songül Kılıçaslan yürüttü ve farklı okullardan gelen öğrencilerin birlikte çalışma sürecine katılımını kolaylaştırdı.

Çalıştay sonunda öğrenci ve öğretmenlere katılım belgeleri, katkı sunanlara teşekkür belgeleri takdim edildi; program, toplu fotoğrafla sonlandırıldı. Çalıştayın çıktıları, Muğla'nın doğal ve kültürel zenginliğinin korunmasına dair gençlerin önerilerini yerel planlama süreçlerine taşımayı hedefliyor.

MUĞLA’DA 18 LİSEDEN 54 ÖĞRENCİNİN KATILDIĞI ULUSAL GENÇLİK İKLİM ÇALIŞTAYI’NDA, TURİZM VE KÜLTÜREL MİRASIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNDEN KORUNMASINA YÖNELİK ÇÖZÜM VE EYLEM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLDİ.