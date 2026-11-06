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Muğla senfoni orkestrası ulusal ve uluslararası programla yeni sezona hazırlanıyor

Muğla Büyükşehir Senfoni Orkestrası 2026-2027 sezonunda Öğretmenler Günü açılışı, Çin ve KKTC turneleri ile zengin repertuar sunacak.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Muğla senfoni orkestrası ulusal ve uluslararası programla yeni sezona hazırlanıyor

Sezon programı ve hedefler:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2026-2027 sanat sezonu programını Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırladı. Kasım ayında başlayacak sezonda klasik repertuarın yanı sıra özel gün konserleri, ortak orkestra projeleri ve yurt dışı turneleri öne çıkıyor. Program, Muğla’nın kültür ve sanat profilini hem yerelde hem de uluslararası alanda görünür kılmayı hedefliyor.

Sezon açılışı ve program detayları:

Sezon, 27 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek Öğretmenler Günü Özel Konseri ile başlayacak. Konseri Orhun Orhon yönetecek; soprano Greta Feeney solist olarak yer alacak ve başkemancılık görevini Diğdem Güvenç üstlenecek. Açılış gecesinde Mozart’ın Figaro’nun Düğünü, Sihirli Flüt ve Cosi Fan Tutte operalarından seçmelerin yanı sıra Antonio Salieri’nin Sinfonia Veneziana eseri ve Beethoven’ın 2. Senfonisi seslendirilecek.

Uluslararası turneler ve aralık programı:

Orkestra, sezonun uluslararası boyutunu güçlendirmek üzere Çin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konserler verecek. Aralık ayında düzenlenecek 'İpek Yolu’ndan Karya’ya' turnesi kapsamında 3-6 Aralık 2026 tarihlerinde Çin’in Leshan kentinde sahne alınacak; bu konserde keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve piyanist Jiao Li solist olarak yer alacak. Turne programında ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Müziği Topluluğu da bulunacak.

Aralık ayının bir diğer öne çıkan etkinliği ise 19 Aralık tarihli Fındıkkıran Balesi temalı konser olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ile Senfoni Orkestrası iş birliğindeki bu düzenlemeyi Rustam Rahmedov yönetecek ve programda Çaykovski’nin Fındıkkıran Balesi’nden Seçmeleri seslendirilecek; başkemancı görevini yine Diğdem Güvenç üstlenecek. Sezon, 28 Aralıktaki Yılbaşı Konseri ile sona erecek; bu konserde Murat Göktaş yönetiminde Silay Erman, Tuncay Kayış ve Dilara Ataç solist olarak sahne alacak.

Repertuar çeşitliliği ve yerel katkı:

2026-2027 sezonu, farklı dönem ve bestecilere ait eserleri bir araya getirerek geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Sezon boyunca orkestranın ağırlayacağı konuk şef ve solistler, ortak projeler ve konservatuvar iş birlikleri, Muğla’nın kültür yaşamına süreklilik ve çeşitlilik kazandıracak. Orkestra, hem klasik opera repertuvarından seçmeler hem bale ve oda müziği programlarıyla kentteki sanat ortamını zenginleştirmeye devam edecek.

Sezon programı, Muğla’nın sanat etkinliklerini hem yerel halkla buluşturmayı hem de yurtdışı sahneleri aracılığıyla kentin sanat birikimini uluslararası platformlarda temsil etmeyi hedefliyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR SENFONİ ORKESTRASI YENİ SANAT SEZONUNA HAZIR

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR SENFONİ ORKESTRASI YENİ SANAT SEZONUNA HAZIR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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