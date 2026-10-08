Muğla Sıtkı Koçman dermatoloji ekibi rozasea çalışmasıyla Antalya'da ödül aldı

MSKÜ dermatoloji ekibi sempozyumda birincilik elde etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Tuğçe Çelebi Çelikkıran, Antalya'da düzenlenen 3. Temelden Pratiğe Dermatoloji ve Kozmetik Sempozyumu'nda sunduğu sözlü bildiriyle birincilik ödülüne layık görüldü.

Sempozyumda sunulan çalışma, başlığı Premenopozal ve Postmenopozal Kadınlarda Rozasea: Klinik Aktivite ve Yüz Termal Özelliklerinin Karşılaştırılması olan özgün bir araştırmaydı ve jüri tarafından bilimsel niteliği nedeniyle öne çıkarıldı.

çalışmanın önemi ve katkıları:

Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin katkılarıyla hazırlanan çalışma, rozasea hastalığının menopoz öncesi ve sonrası dönemlerdeki klinik görünümü ile yüzün termal özellikleri arasındaki farklılıkları irdeleyerek alandaki bilgi birikimine yeni bir bakış sundu. Araştırmanın sempozyum salonunda dikkat çekmesi, ekip çalışmasının ve metodolojik titizliğin sonucuydu.

kurumsal tebrik ve beklentiler:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar, elde edilen başarı nedeniyle çalışma ekibini makamında kabul ederek tebrik etti. Görüşmede Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suzan Demir Pektaş, Doç. Dr. E. Tuba Alataş, çalışmanın danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ceyda Tetik Aydoğdu, Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özcan ve Araştırma Görevlisi Dr. Tuğçe Çelebi Çelikkıran hazır bulundu.

Prof. Dr. Ethem Acar, akademik çalışmaları ve kazanılan başarıları överek benzer yayın ve projelerin artmasını diledi. Dermatoloji Anabilim Dalı ise yaptığı açıklamada, çalışmaya katkı sunan tüm akademisyen ve araştırma görevlilerini tebrik ederek başarılarının devamını temenni etti.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. TUĞÇE ÇELEBİ ÇELİKKIRAN, ANTALYA’DA DÜZENLENEN 3. TEMELDEN PRATİĞE DERMATOLOJİ VE KOZMETİK SEMPOZYUMU’NDA SUNDUĞU SÖZLÜ BİLDİRİYLE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU.