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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde değerlendirici derinleşme eğitimi

YÖKAK’ın 16 Ekim 2026 tarihli değerlendirici derinleşme eğitimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde yapılacak; uygulamalı oturumlar ve PUKÖ yer alacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde değerlendirici derinleşme eğitimi

MSKÜ’de YÖKAK iş birliğiyle uygulamalı eğitim:

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen 2026 Yılı "Değerlendirici Derinleşme Eğitimi", 16 Ekim 2026 Cuma günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesi ve değerlendiricilerin yetkinliklerinin artırılmasına odaklanacak.

eğitimin hedefleri ve içerikleri:

Programın temel hedefi, değerlendiricilerin değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmek, deneyim paylaşımını artırmak ve ortak bir kalite anlayışını pekiştirmektir. Katılımcılar, değerlendirme süreçlerinde kalite ölçütlerini doğru yorumlama, güçlü ve gelişmeye açık yönleri belirleme ve kanıta dayalı öneriler geliştirme gibi beceriler üzerine uygulamalı çalışmalar yapacaklar.

Eğitim içinde yer alacak uygulamalı oturumlar arasında "Güçlü ve Gelişmeye Açık Yönleri Bulalım" etkinliği, "Kime, ne soralım?" başlıklı soru geliştirme oturumu ve "Hangi kanıta ihtiyaç var?" çalışmaları bulunuyor. Bu oturumlar, değerlendiricilerin pratikte nasıl hareket edeceklerine dair doğrudan uygulama yapmalarına imkân sağlayacak.

PUKÖ döngüsü ve değerlendirme çıktıları:

Programın ilerleyen bölümünde PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) etiketleme çalışması yapılacak. Bu bölümde katılımcılar değerlendirme süreçlerinde PUKÖ yaklaşımının nasıl uygulanacağını tartışacak ve örneklerle pekiştirecekler. Çalışmanın ardından, değerlendirme raporlarının yapılandırılmasına ilişkin "Çıkış Bildirimi Nasıl Olmalı?" başlıklı oturum düzenlenecek.

açılış konuşmaları, katılımcılar ve kapanış:

Programın açılış konuşmalarını MSKÜ Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak yapacak. YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır "YÖKAK Tanıtımı ve Değerlendirme Terminolojisi" konusunda katılımcılara bilgi verirken, eğitime ilişkin ayrıntılar Prof. Dr. Yunus Nadi Yüksek tarafından sunulacak.

Farklı üniversite ve kurumlardan akademik, idari ve sektör temsilcileri programda bir araya gelecek. Katılımcılar, eğitim sonunda sınava tabi tutulacak; program, sınavın ardından düzenlenecek memnuniyet anketinin tamamlanmasıyla sona erecek.

MSKÜ’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu eğitim, yükseköğretimde kalite güvencesinin geliştirilmesine yönelik akademik ve kurumsal deneyimlerin paylaşılmasına yönelik zemin hazırlayacak ve değerlendiricilerin uygulama odaklı yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefleyecek.

MSKÜ, YÖKAK’IN DEĞERLENDİRİCİ DERİNLEŞME EĞİTİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

MSKÜ, YÖKAK’IN DEĞERLENDİRİCİ DERİNLEŞME EĞİTİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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