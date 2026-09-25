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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sürdürülebilirlik sıralamasında atak yaptı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, UI GreenMetric 2025 sıralamasında dünya genelinde 87 basamak yükselerek 299'uncu, Türkiye'de 31'inci oldu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sürdürülebilirlik sıralamasında atak yaptı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin sıralamadaki yükselişi:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), UI GreenMetric 2025 verilerine göre küresel ölçekte kayda değer bir ilerleme gösterdi. Geçen yıl dünya genelinde 1.745 üniversite arasında 386. sırada yer alan MSKÜ, bu yıl 2.016 üniversite içinden 299. sıraya çıkarak üst yüzde 14,8 lik dilime girdi.

dünya ve Türkiye sıralamalarında değişim:

MSKÜ, dünya sıralamasında bir yılda toplam 87 basamak yükselirken, Türkiye içindeki konumunu da iyileştirdi. Türkiye'de geçen yıl 142 üniversite arasında 41. sırada bulunan MSKÜ, bu yıl 152 üniversite içinde 31. sıraya çıkarak ülke sıralamasında 10 basamaklık bir ilerleme kaydetti. İstatistiksel olarak üniversitenin izafi başarısı dünya genelinde yaklaşık 7,3 yüzde puan, Türkiye'de ise 8,5 yüzde puan arttı.

UI GreenMetric nasıl değerlendiriyor:

UI GreenMetric, 2010 yılında başlatılan ve üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını karşılaştıran bir sıralama sistemidir. Değerlendirme; yerleşke ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kullanımı, ulaşım ile eğitim ve araştırma başlıkları altında bütüncül bir performans analizi sağlar.

MSKÜ'nün bu yükselişi, üniversitenin sürdürülebilirlik performansında kısa sürede sağladığı göreli iyileşmeyi işaret ediyor. Sıralamadaki ilerleme, hem kampüs uygulamalarının güçlendiğine hem de eğitim-araştırma faaliyetlerinin çevresel boyutunun daha fazla dikkate alındığına dair bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ), ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDEKİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇABALARINI...

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ), ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDEKİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇABALARINI DÜNYA ÇAPINDA DEĞERLENDİREN VE KARŞILAŞTIRMASINI YAPAN UI GREENMETRİC SIRALAMASINDA 2025 YILINA GÖRE ÖNEMLİ BİR YÜKSELİŞ GÖSTERDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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