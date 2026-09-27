Muğla Ula'da çarpışan iki otomobilin bilançosu ağır: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza detayları:

Muğla'nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Muğla'dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Sefa Çetin (62) idaresindeki 48 M 9974 plakalı otomobile, S.Ş. yönetimindeki 06 DHL 747 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır hasar oluştu. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Sefa Çetin'in iki çocuk babası olduğu belirtildi.

Yaralıların müdahalesi ve sevk işlemleri:

Kazada, 06 DHL 747 plakalı aracın sürücüsü S.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Soruşturma devam ediyor:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Kazanın oluş nedeni ve ayrıntılar, yapılacak incelemeler sonrasında netlik kazanacak.

MUĞLA’NIN ULA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 62 YAŞINDAKİ SEFA ÇETİN HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.