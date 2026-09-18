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Muğla valisinden gaziler günü için vefa ve birlik çağrısı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 19 Eylül Gaziler Günü'nde şehitlerin emanetine sahip çıkma, gazilere vefa gösterme ve Türkiye’nin birlik vurgusunu tekrar etti.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muğla valisinden gaziler günü için vefa ve birlik çağrısı

valinin mesajı:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, şehitlerin emaneti olan değerlere sahip çıkmanın ve gazilerin her zaman yanında olmanın devlet ve millet için vazgeçilmez bir vefa borcu olduğunu vurguladı.

Vali Akbıyık, konuşmasında milletin tarih boyunca hürriyeti ve onurundan taviz vermediğini; gerektiğinde istiklal, istikbal, vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna canını feda etmekten çekinmediğini belirtti. Bu ruhun, toplumun ortak hafızasını ve dayanışma bilincini besleyen temel unsur olduğunu ifade etti.

tarihten günümüze kahramanlık ve anlamı:

Akbıyık, metninde Malazgirt’ten Çanakkale’ye, İstiklal Harbi’nden 15 Temmuz hain darbe girişimine ve terörle mücadeleye kadar uzanan tarihî hatırlatmalar yaparak, milletin "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı ile yoğrulduğunu söyledi. Bu geçmişin, sarsılmaz bir inanç ve çelikten bir iradenin sonucu olduğunu belirterek gazilerin fedakârlıklarının toplumsal hafızadaki yerini vurguladı.

Vali, milletin varlık mücadelesinde gösterdiği dirayetin Türkiye Yüzyılı vizyonunun manevi temellerinden biri olduğunu kaydetti ve bu ilhamla büyük ve güçlü Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

gün ve anma: anlam ve sorumluluk:

Mesajında ayrıca, 19 Eylül tarihinin anlamına dikkat çekerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e "Müşir" rütbesi ile "Gazi" unvanının tevcih edildiği gün olarak bu hatıranın özel bir yeri olduğunu belirtti. Bu tarihin, milletin kahraman evlatlarına duyduğu minnet ve vefanın somut bir nişanesi olduğunu ifade etti.

Vali Akbıyık, şehitlerin aziz ruhları ve gazilerin fedakârlıklarından alınan ilhamla vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bekası için gösterilen kararlılığın bugün de en büyük teminat olduğuna dikkat çekti.

Kapanışta Vali, şehitleri rahmet, gazileri minnetle anma çağrısında bulunarak hayatta olan gazilere sıhhat, afiyet ve huzur dolu ömürler diledi ve toplum olarak emanete sahip çıkma sorumluluğunun altını bir kez daha çizdi.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, ŞEHİTLERİN...

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, ŞEHİTLERİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAK VE GAZİLERİN DAİMA YANINDA OLMAK, DEVLET VE MİLLET İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR VEFA BORCU OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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