Muğla-Yatağan karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Muğla-Yatağan karayolunda zincirleme kaza:

Sabah saatlerinde Yatağan-Muğla karayolu üzerinde, Polis Yol Kontrol Noktası yakınlarında 3 araçın karıştığı maddi hasarlı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu ve ulaşım aksadı.

yol kapanması ve trafik yoğunluğu:

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı; Yatağan ilçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu ve bölgede belirgin bir trafik yoğunluğu kaydedildi. Sürücülerde gecikme ve beklemeye ilişkin tepkiler görüldü.

müdahale ve soruşturma:

İlçe ekipleri olay yerine intikal ederek kaza mahallinde müdahale ve araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA’DA ÜÇ ARAÇLI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI