Muğla'da 253 hatim programıyla 15 Temmuz şehitleri anıldı

Program ve dua

15 Temmuz Derneği tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında şehitler anısına sürdürülen "253 Hatim" programının Muğla ayağı Menteşe Kurşunlu Camii'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Cuma namazının ardından düzenlenen toplu hatim duasıyla sürdü.

Program kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehit başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası okundu. Dua esnasında topluluğun birlik ve anma duyarlılığı öne çıktı.

Katılımcılar ve lokma ikramı

Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sonrası Vali Dr. İdris Akbıyık ile Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Etkinlik yetkilileri, düzenlenen "253 Hatim" programlarıyla 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin anılmasının ve aziz hatıralarının yaşatılmasının amaçlandığını vurguladı. Program, katılımcıların ortak anma ve dua talepleriyle sonlandırıldı.

MUĞLA’DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN "253 HATİM" DUASI OKUNDU