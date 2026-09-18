Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Muğla'da 253 hatim programıyla 15 Temmuz şehitleri anıldı

Menteşe Kurşunlu Camii'nde düzenlenen '253 Hatim' programında 15 Temmuz'da şehit düşen 253 kişi için hatim duası okunup lokma ikram edildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla'da 253 hatim programıyla 15 Temmuz şehitleri anıldı

Program ve dua

15 Temmuz Derneği tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında şehitler anısına sürdürülen "253 Hatim" programının Muğla ayağı Menteşe Kurşunlu Camii'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Cuma namazının ardından düzenlenen toplu hatim duasıyla sürdü.

Program kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehit başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası okundu. Dua esnasında topluluğun birlik ve anma duyarlılığı öne çıktı.

Katılımcılar ve lokma ikramı

Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sonrası Vali Dr. İdris Akbıyık ile Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Etkinlik yetkilileri, düzenlenen "253 Hatim" programlarıyla 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin anılmasının ve aziz hatıralarının yaşatılmasının amaçlandığını vurguladı. Program, katılımcıların ortak anma ve dua talepleriyle sonlandırıldı.

MUĞLA’DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN &quot;253 HATİM&quot; DUASI OKUNDU

MUĞLA’DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN "253 HATİM" DUASI OKUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü