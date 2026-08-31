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Muğla’da 3 bin devriyeyle yürütülen jandarma denetimlerinde 33 kişi cezaevine gönderildi

24-30 Ağustos'ta Muğla jandarmasının 3 bin 64 devriye ve geniş kontrollerinde 29 bin 981 kişi ve 2 bin 983 araç incelendi; 58 aranan yakalandı, 33 tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muğla’da 3 bin devriyeyle yürütülen jandarma denetimlerinde 33 kişi cezaevine gönderildi

Denetimlerin kapsamı:

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Ağustos tarihlerinde il genelinde yoğunlaşan uygulamalar gerçekleştirdi. Toplam 3 bin 64 devriye ve sahada yürütülen denetimlerde 29 bin 981 şahıs ile 2 bin 983 araç kontrol edildi. Uygulamalar hem rutin kontrolleri hem de şüpheli faaliyetlere yönelik hedefe dönük çalışmaları içerdi.

Yakalamalar ve tutuklamalar:

Denetimler sırasında hakkında yakalama kararı bulunan 58 şahıs yakalandı. Yakalananların suç dağılımı şöyle: 1 kişi dolandırıcılık, 4 kişi hırsızlık, 7 kişi narkotik suçları, 5 kişi kaçakçılık ve 41 kişi ise çeşitli diğer suçlardan aranmaktaydı. Bu kişilerden 24'ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

JASAT çalışmalarına ilişkin detaylar:

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında ise hakkında yakalama kararı bulunan 12 şahıs yakalandı. Bu gruptan adli makamlara sevk edilenlerden 9 kişi tutuklandı. Toplamda operasyonlarla cezaevine gönderilen şahıs sayısı 33 oldu.

Yetkililer, uygulamaların halka açık alan güvenliğini artırmaya ve suç örgütleri ile organize suçlarla mücadeleyi güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti. Denetim etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği ifade edildi.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 24-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 24-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 29 BİN 981 ŞAHIS VE 2 BİN 983 ARAÇ KONTROL EDİLDİ. ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 58 ŞAHIS YAKALANIRKEN, 24 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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