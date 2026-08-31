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Muğla'da 31 olay: jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu

Muğla jandarmasının 24-30 Ağustos harekâtında 31 olayda 34 kişi yakalandı; 3 şüpheli tutuklandı, binlerce sentetik hap ile esrar ele geçirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muğla'da 31 olay: jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu

Operasyonun kapsamı ve yakalamalar:

Muğla genelinde jandarma ekipleri tarafından 24-30 Ağustos tarihlerinde yürütülen çalışmalarda toplam 31 uyuşturucu olayı kayda geçti. Bu olaylarla bağlantılı olarak 34 şüpheli yakalandı; yakalanan kişilerden 3ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyon ve aramalarda toplam 4 bin 369 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca 28 gram kubar esrar, 13 gram skunk esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

soruşturma süreci:

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen tespit, takip ve operasyon çalışmalarına ilişkin soruşturma ile adli süreç devam ediyor. Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan işlemler ve yapılan incelemeler sürüyor.

MUĞLA&#039;DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA ÇOK SAYIDA SENTETİK HAP İLE ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU...

MUĞLA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA ÇOK SAYIDA SENTETİK HAP İLE ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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