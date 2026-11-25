Muğla'da okul etkinliğinde balık-ekmek dağıtımı

Muğla Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okul öğrencilerine balık-ekmek ikram edildi. Organizasyon, 25 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında yapıldı ve etkinlik boyunca öğrencilere su ürünleri ile sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik ve bilgilendirme:

Etkinlikte öğrencilere toplam 500 adet balık-ekmek dağıtıldı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, dağıtımın hem balık tüketimini artırma hem de çocuklarda sağlıklı beslenme bilinci oluşturma amacı taşıdığını belirtti. Baydar, programın bakanlık koordinasyonunda 81 ilde uygulandığını sözlerine ekledi.

Kişi başı tüketim ve hedefler:

Baydar, Türkiye'de kişi başına yıllık balık tüketiminin ortalama 7 kilogram olduğunu, Avrupa'da ise bu rakamın yaklaşık 25 kilogram seviyesinde bulunduğunu vurguladı. Açıklamada, ülkenin üretim kapasitesine rağmen öncelikli hedefin üretilen balıkların iç tüketiminin artırılması olduğu ifade edildi.

Eğitimle sağlıklı nesiller:

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise balığın mineral yönünden zengin oluşuna dikkat çekerek etkinliğin dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmada önemli rol oynadığını söyledi. Çay, eğitimin sadece sınıf içi faaliyetlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, bu tür sosyal etkinliklerle öğrencilerin beslenme farkındalığının güçlendirildiğini ifade etti ve "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" mesajını yineledi.

Etkinlik, öğrencilere balık-ekmek ikram edilmesinin ardından sonlandırıldı ve düzenleyiciler ilerleyen dönemde benzer bilinçlendirme faaliyetlerine devam edeceklerini bildirdi.

MUĞLA’DA 500 ÖĞRENCİYE BALIK-EKMEK İKRAMI