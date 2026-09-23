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Muğla'da 7 yıl 6 ay hapisle aranan ihraç öğretmen Ortaca'da yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM ekipleri, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç öğretmen H. A.'yı Ortaca'da yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 00:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muğla'da 7 yıl 6 ay hapisle aranan ihraç öğretmen Ortaca'da yakalandı

Muğla'da aranan şüpheli yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

operasyon detayları:

Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen H. A. isimli şahıs, Ortaca ilçesinde yapılan çalışmayla tespit edilip yakalandı.

gözaltı ve teslim:

Yakalanan ihraç öğretmen H. A. hakkında gerekli işlemler yapıldıktan sonra resmi işlemler tamamlanarak cezaevine teslim edildi.

MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHBARAT VE TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE...

MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHBARAT VE TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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