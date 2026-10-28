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Muğla'da Akkaya sahili yağmur sularının sürüklediği kumlarla kullanıma kapandı

Tersakan Çayı taşması ve dağlardan gelen yağmur suları Akkaya Mahallesi'nde yaklaşık 250 metrelik sahilin kumlarını denize sürükleyerek kullanıma kapattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:03

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla'da Akkaya sahili yağmur sularının sürüklediği kumlarla kullanıma kapandı

Muğla'nın Akkaya sahilinde yağış kaynaklı ciddi tahribat

Muğla'da etkili olan şiddetli yağışlar kıyı kesimlerinde de hasara yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentteki 9 ilçe için verdiği şiddetli yağış uyarısının ardından, Dalaman'da Tersakan Çayı taşarak taşkına neden oldu. Aynı yağışlar, Sakin Kent unvanlı Akkaya Mahallesi'ndeki Akkaya Sahili'ni de vurdu ve bölgedeki kum tabakasında geniş çaplı erozyona yol açtı.

Akkaya sahilinde oluşan tahribat:

Dağlık alanlardan gelen yağmur sularının taşıdığı malzeme ve aşırı su debisi, sahile ulaşınca kumların denize akmasına neden oldu. Sahil boyunca yaklaşık 250 metrelik alanda kum tabakası zarar gördü; bölgede yer yer derin çukurlar oluştu ve kıyı şeridi büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Yaz aylarında günlük yaklaşık 3 bin kişiyi ağırlayan bu günübirlik tatil noktasında tahribat, ziyaretçi akışını olumsuz etkileyecek boyutta.

Yerel etkiler ve tekrar eden sorunlar:

Yerel kaynaklara göre Akkaya Sahili her yağış döneminde benzer sorunlarla karşılaşıyor; bu yıl da yağışların yarattığı tahribat daha belirgin oldu. Dalaman'daki taşkın ve kıyı erozyonu, sahil güvenliği ve kullanımına ilişkin kısa vadeli kısıtlamaları zorunlu kılabiliyor. Yetkililer ve bölge halkı, benzer olayların tekrarlanmasını önlemek üzere alınacak önlemleri gündeme getiriyor.

Olayın ardından sahildeki duruma ilişkin ayrıntılar ve olası müdahale planları için resmi kurumların açıklamaları bekleniyor; sahil alanının yeniden kullanılabilir hale gelmesi, hem kum birikiminin doğal süreçlerine hem de yapılan müdahalelere bağlı olacak.

MUĞLA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR, SAHİL BÖLGELERİNDE DE HASARA NEDEN OLDU. DALAMAN’DA...

MUĞLA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR, SAHİL BÖLGELERİNDE DE HASARA NEDEN OLDU. DALAMAN’DA TERSAKAN ÇAYI’NIN TAŞMASININ ARDINDAN, SAKİN KENT UNVANLI AKKAYA MAHALLESİ’NDE DAĞLARDAN GELEN YAĞMUR SULARI YAKLAŞIK 250 METRELİK SAHİL ŞERİDİNDEKİ KUMLARI DENİZE SÜRÜKLEDİ. SAHİLDE OLUŞAN ÇUKURLAR NEDENİYLE SAHİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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