Muğla'da alacak tartışması: bir kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde silahlı saldırı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Akyer Mahallesi’nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu iddia edilen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmayı tırmandığı sırada, zanlı G.K. yanında bulunan av tüfeğiyle iki kişiye ateş etti.

Olayın gelişimi:

Açılan ateş sonucunda Tayfun Çavuş ve S.Ç. bacaklarından yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahale ve soruşturma:

Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralı Tayfun Çavuş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı S.Ç. ise tedavi altında tutuluyor. Olayın ardından olay yerinde gözaltına alınan G.K. jandarma ekiplerinin sorgusuna alındı.

Jandarma tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı; ekipler, tanık ifadeleri ve olay yerindeki deliller üzerinden çalışmayı sürdürüyor.

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