Muğla'da Ayıçtu zirvesi'nde gaziler günü anısına bayrak dalgalandı

zirvedeki anma yürüyüşü ve amaç:

Muğlalı dağcılar, 1745 rakımlı Ayıçtu Zirvesinde Gaziler Günü anısına bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte zirveye taşıdıkları bayrak direğini kurarak Türk bayrağını göndere çektiler. Organizasyon, hem anma hem de toplumun duygu ve düşüncelerini paylaşabileceği bir ortam oluşturma amacı taşıdı.

hazırlık ve ekip:

Etkinlik, antrenör Nursel Ölmez liderliğinde gerçekleştirildi. Bayrak direği ve tüm malzemeleri tedarik eden ekipte Onur Güven, Fikret İrez, Nurettin Karaduman, Ali Osman Aktürk ve Mustafa Tuğrul yer aldı. Katılımcılar hazırlık sürecinde birlikte çalışarak zirveye ulaşım ve direk kurulumunu planladı.

anı defteri ve katılımcı mesajları:

Zirvede ayrıca ziyaretçilerin duygu ve düşüncelerini kaydedebilmesi için bir anı defteri bırakıldı. Etkinliğe katılanlar Gaziler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin düşüncelerini bu deftere yazdı. Organizasyon sırasında katkı sağlayanlara teşekkür edilirken, deftere yazılan notlar anmanın sosyal yönünü güçlendirdi.

Etkinlik düzenleyicileri, ''Gaziler Günü anısına Muğla’mızın 1745 rakımlı Ayıçtu Zirvesi’ne bayrak direğimizi dikip bayrağımızı dalgalandırdık. Bir de anı defteri koyup düşüncelerimizi yazdık. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler'' ifadeleriyle çalışmaya dair değerlendirmelerini paylaştı.

MUĞLALI DAĞCILAR BİN 745 RAKIMLI AYIÇTU ZİRVESİ’NDE GAZİLER GÜNÜ ANISINA BAYRAK DALGALANDIRDILAR