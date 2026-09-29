Muğla'da çam balı için sürdürülebilir üretim ve markalaşma hedefi vurgulandı

çalıştayın amacı ve açılış konuşmaları:

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından düzenlenen Muğla Çam Balı Çalıştayı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, çam balının Muğla için yalnızca ekonomik bir ürün olmadığını, aynı zamanda bölgenin arıcılık kültürünü temsil ettiğini vurguladı. Gülyağı, "Üretimden ticarete, kırsal istihdamdan ihracata kadar geniş bir alanda ekonomik katkı sağlayan çam balı, çok sayıda üreticimizin geçim kaynağı olmasının yanı sıra Muğla’nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına da katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Manav da sunum ve değerlendirmelerle çalıştaya katkı sağladı.

çalıştayda öne çıkan konu başlıkları:

Çalıştayın gündeminde; üretimin ve doğal ekosistemin sürdürülebilirliği, verim ve kalite, arı sağlığı, izlenebilirlik, işleme ve paketleme altyapısı, coğrafi işaret, markalaşma, ürün geliştirme, ihracat ve yeni pazarlara erişim gibi başlıklar vardı. Gülyağı, kırsal kalkınma birimi tarafından yürütülen saha ziyaretleri sonucu hazırlanan mevcut durum analizinin yol haritası oluşturduğunu belirtti ve paydaşlarla birlikte çözüm önerileri geliştirme hedefinin altını çizdi.

Katılımcılar, üretimden pazarlamaya kadar zincirin her halkasında izlenebilirlik ve kalite standartlarının yükseltilmesinin, hem iç pazarda hem de ihracatta rekabet avantajı sağlayacağı konusunda mutabık kaldı. Ayrıca arı sağlığı ve ekosistem korumasının, uzun vadeli üretim güvenliği için öncelikli olduğu vurgulandı.

apiterapik ürünler ve altyapı yatırımları:

Çalıştayda, Muğla’da apiterapik ürünlerin üretimine başlandığı ve bu alandaki altyapı gelişmelerinin sektöre yeni bir ivme kazandırdığı aktarıldı. Gülyağı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvuru sahibi olduğu ve Muğla Valiliği ile diğer paydaşların ortak olduğu Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Projesi kapsamında Muğla Ticaret Borsası hizmet binasında tesis düzenlemelerinin yapıldığını, makine ve ekipman temininin gerçekleştirildiğini ve apiterapik ürün üretiminin başladığını belirtti.

projenin boyutu ve destekleri:

Gülyağı, projeye GEKA desteğinin de verildiğini; projenin 2024 yılında tamamlandığını ve 2026 yılı değerleriyle yaklaşık 100 milyon TL bütçeye, 76 milyon TL Ajans destek tutarına sahip olduğunu açıkladı. Bu destekle üretim altyapısının güçlendirildiği ve Muğla’nın apiterapik ürünlerde marka olma yolunda önemli adımlar attığı ifade edildi. Ayrıca, bugün bu tesiste üretilen ürünlerin eczanelerde yerini aldığı bilgisi paylaşıldı.

grup çalışmaları ve sonuç odaklı öneriler:

Sunumların ardından katılımcılar "Muğla Çam Balına Dair Sorun ve Çözüm Önerileri" ile "Sorunların Çözümüne Yönelik Öneri, Eylem ve Projeler" başlıkları altında grup çalışmaları gerçekleştirdi. Çalıştay, grup sunumları ve değerlendirmelerle sona ererken, katılımcılar somut eylem adımları ve proje önerileri üzerine mutabakata vardı.

Etkinliğe; Muğla İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Munise İlkay Saraç, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, kurum ve STK temsilcileri, üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı.

GEKA GENEL SEKRETERİ ÜMİT GÜLYAĞI’NIN DA KONUŞMA YAPTIĞI ÇALIŞTAYDA ÇAM BALINA DAİR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI