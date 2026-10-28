Muğla'da çocuk evinde hizmetler ve yaşam koşulları yerinde değerlendirildi

Muğla'da çocuk evinde denetim

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı bir çocuk evini ziyaret ederek kurumda yürütülen hizmetleri yerinde inceledi. Ziyaret boyunca çocukların barınma, eğitim ve günlük yaşam alanları mercek altına alındı.

ziyaret kapsamında yapılan incelemeler:

Selçuk, kurum personelinden bilgi alıp yaşam alanlarını dolaşarak sunulan hizmetlerin işleyişini değerlendirdi. Denetim sırasında barınma ve günlük yaşam koşulları ile çocukların güvenliği ve bakım süreçlerine ilişkin uygulamalar üzerinde duruldu. Gözlemler, kurumun rutin işleyişi hakkında yönetime anlık geri bildirim olarak aktarıldı.

kurum işleyişi ve çocuklara yönelik çalışmalar:

İncelemeler, sunulan hizmetlerin mevcut durumunun gözden geçirilmesi ve eksiklerin tespit edilmesine odaklandı. Selçuk, ihtiyaç duyulan noktaların iyileştirilmesi için ilgili birimlerle koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti. Ziyaret, kurum bünyesindeki çalışmaların yerinde değerlendirilmesiyle tamamlandı ve çocukların güvenli ve uygun şartlarda yaşamlarını sürdürmelerine yönelik hizmetlerin öncelik olarak ele alındığı kaydedildi.

MUĞLA'DA ÇOCUK EVİNE YAKIN MARKAJ: İL MÜDÜRÜ SELÇUK'TAN YERİNDE DENETİM