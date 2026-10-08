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Muğla'da çocuklar hayal güçlerini sanatla keşfediyor

Muğla'daki Uluslararası Gençlik Merkezi'nin “Her Çocuk İçin Bir Sanat” atölyeleri, yıl boyunca farklı yaş gruplarıyla çocukların el becerilerini, hayal gücünü ve özgüvenini güçlendiriyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla'da çocuklar hayal güçlerini sanatla keşfediyor

Her Çocuk İçin Bir Sanat atölyeleri

Muğla'da Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi, çocukların sanatsal yönlerini geliştirmek ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla Her Çocuk İçin Bir Sanat projesini hayata geçirdi. Proje, minik katılımcılara eğlenceli ve üretken bir ortam sağlayarak onların kendilerini renkler, çizgiler ve el işleri aracılığıyla ifade etmelerine olanak tanıyor.

Atölyelerde neler yapılıyor:

Atölye çalışmaları, farklı disiplinleri bir araya getirerek geniş bir etkinlik yelpazesi sunuyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalarda çocuklar resim, kolaj, serbest çizim ve el becerilerini geliştiren uygulamalı etkinliklerle tanışıyor. Bu süreçte amaç, yalnızca teknik beceri kazandırmak değil; çocukların duygu ve düşüncelerini sanatsal araçlarla anlatabilmelerini sağlamak.

Çalışmalar sırasında çocukların birlikte üretme ve paylaşma deneyimi yaşamaları teşvik ediliyor. Grup etkinlikleri sosyal iletişim becerilerini güçlendirirken, bireysel çalışmalarda çocuklara kendilerine ait bir anlatım geliştirme fırsatı veriliyor.

Projenin hedefleri ve sürdürülebilirliği:

Projenin temel hedefleri arasında çocukların estetik algılarını geliştirmek, özgüven kazanmalarını desteklemek ve sosyal becerilerini artırmak yer alıyor. Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, projenin amacını her çocuğu sanatla buluşturmak olarak tanımlıyor ve atölyelerin yıl boyunca farklı yaş gruplarının katılımıyla devam edeceğini belirtiyor.

Katılımcılar, düzenli atölye programları sayesinde hem el becerilerini sistemli olarak geliştiriyor hem de yaratıcılıklarını keşfetme şansı buluyor. Proje, çocukların erken yaşta sanatla tanışmasının uzun vadede özgüven ve sosyal uyum üzerinde olumlu etkiler yaratmasını hedefliyor.

Sonuç olarak, Muğla'daki program çocuklara sadece teknik bir eğitim sunmakla kalmıyor; onlara düşünce ve duygularını sanat yoluyla ifade edebilecekleri güvenli bir alan sağlıyor. Bu yaklaşım, çocukların hem bireysel hem de toplumsal gelişimine katkı sunuyor.

MUĞLA’DA ÇOCUKLARIN HAYAL GÜCÜ SANATLA BULUŞUYOR

MUĞLA’DA ÇOCUKLARIN HAYAL GÜCÜ SANATLA BULUŞUYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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