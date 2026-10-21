Muğla'da denetimli serbestlik personelinin bağımlılık farkındalığı artırıldı

Muğla'da bağımlılıkla mücadele eğitimi

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bağımlılıkla Mücadele Formatörü tarafından, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programı kapsamında denetimli serbestlik personeline yönelik bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, sahada görev yapan personele bağımlılık konusunda güncel bilgi ve uygulama becerileri kazandırmayı amaçladı.

eğitimin içeriği:

Eğitimde bağımlılık türleri ile birey ve toplum üzerindeki etkileri ele alındı. Katılımcılara bağımlılığa yol açan risk faktörleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgi verildi. Ayrıca bağımlılığın erken dönemde tespiti, risklerin tanımlanması ve uygun müdahale yöntemleri üzerinde duruldu; uygulamaya dönük yaklaşımlar ve yönlendirme süreçleri tartışıldı.

amaç ve beklentiler:

Programın temel amacı, Denetimli Serbestlik personelinin bağımlılık konusundaki farkındalığını artırmak ve sahadaki çalışmalarına katkı sağlamaktır. Eğitimle personelin önleme, erken fark etme ve müdahale yetkinliğinin güçlendirilmesi; böylece bağımlılıkla mücadele çabalarının yerel düzeyde daha etkili hale gelmesi hedeflendi.

Katılımcıların edindikleri bilgilerle riskli durumları daha hızlı fark ederek uygun yönlendirme ve destek mekanizmalarını devreye sokması bekleniyor. Bu tür eğitimlerin, toplumda koruyucu yaklaşımın yaygınlaşmasına ve bağımlılıkla mücadelede koordinasyonun güçlenmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİNE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ