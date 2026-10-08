Muğla'da deniz güvenliğini yerinde inceledi: Vali Akbıyık TCSG Umut'ta

Vali ziyaretinde saha incelemesi:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan TCSG Umut gemisini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında gemideki planlı faaliyetler, teknik donanım ve personelin görev hazırlıkları hakkında bilgi alındı.

teknik donanım ve operasyonel kabiliyetler:

Ziyarette sahil güvenliğinin operasyonel kapasitesine ilişkin değerlendirme yapıldı; Vali Akbıyık, geminin teknik donanımını ve görev sahasındaki kabiliyetlerini gözlemledi. Sahil Güvenlik Binbaşı İsmail Uçun tarafından yürütülen brifingte, deniz güvenliğine yönelik alınan tedbirler ve icra edilen operasyonel faaliyetler ele alındı.

personel buluşması ve teşekkür:

İncelemenin ardından Vali Akbıyık, gemi şeref defterini imzaladı ve görevli personelle bir araya geldi. Ziyarette, denizlerin güvenliği ve kıyıların huzurunun sağlanmasında görev yapan Sahil Güvenlik Teşkilatı mensuplarına teşekkür edildi; personelin fedakârlığı ve hazırlık durumunun önemi vurgulandı.

TCSG Umut ziyaretleri, valilik makamının güvenlik ve acil durum altyapısını yerinde görme çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi. Yapılan incelemeler, sahadaki ihtiyaçların ve koordinasyonun güçlendirilmesine dönük iletişimin sürdürülmesine katkı sağlayacak.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN TCSG UMUT GEMİSİNİ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.