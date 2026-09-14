Muğla'da ders zili çaldı: 162 bin 882 öğrenci yeni döneme başladı

Muğla'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, düzenlenen törenlerle resmi olarak başladı. İl genelinde 162.882 öğrenci ve 14.405 öğretmen yeni eğitim yılına 'merhaba' dedi. Açılış programı Muğla Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirildi; törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Maarif modeli ve eğitim hedefleri:

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay konuşmasında yeni döneme duyulan heyecanı vurguladı. Çay, öğrencilerin okullarına ve öğretmenlerin sınıflarına kavuştuğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde bir eğitim dönemine adım atıldığını ifade etti. Çay, "En büyük gayemiz öğrencilerimizin akademik başarılarını güzel ahlakla taçlandırmak, onları adil, merhametli, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetiştirmektir" sözleriyle amaçları özetledi.

Çay ayrıca bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirme hedefini yineledi. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve her öğrencinin nitelikli eğitime erişebilmesi için çalışmalara devam edildiği belirtildi. Öğretmenlere seslenirken Çay, "Sınıfınıza adım attığınız her an bir çocuğun dünyasına adım atıyorsunuz" diyerek öğretmenlerin rolünün önemine dikkat çekti.

Vali akbıyık'ın gençlik ve proje vurgusu:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, ilk gün programında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hitap etti. Akbıyık, eğitimin ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu ifade ederek, "Güçlü Türkiye; iyi yetişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven, düşünen, sorgulayan, araştıran, bilim ve teknolojiyi takip eden, üreten gençlerle yükselecektir" dedi.

Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine değindi ve öğrencilerin sadece akademik değil milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmesinin gerekliliğini vurguladı. Ayrıca Muğla'nın 2026 yılının "Gençlik Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Gençliğin Enerjisi, Muğla'nın Gücü" anlayışıyla gençlerin eğitim, spor, bilim, sanat ve teknoloji alanlarında daha etkin yer almasının hedeflendiğini bildirdi.

Akbıyık, "Bir Kitap Bir İnsan" projesinin sürdüğünü belirterek çocukları kitaplarla buluşturma çabalarının okuyan, araştıran ve vizyon sahibi bir nesil oluşturma amacına hizmet ettiğini söyledi. Velilere de aile ve okul iş birliğinin önemini hatırlatan Vali, her çocuğun farklı yeteneklere sahip olduğunu ve değerlendirmelerin bireysel gelişim ekseninde yapılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler sınıflarına geçti ve yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi yapıldı. Vali Akbıyık, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek yeni dönemin başarılı, sağlıklı ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu. Muğla Valiliği tarafından okul güvenliği, eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve sosyal faaliyetlerin artırılması gibi alanlarda kurumlar arası çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

MUĞLA’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ ÇALDI