Dolar 48,6432 +0,01%
Euro 56,1689 +0,15%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.775,19 -0,01%
EUR/USD 1,1541 -0,01%
Brent Petrol 108,20 -0,51%
--°

Muğla'da eğitim planlaması: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öncelik

Muğla'da dönem hazırlıkları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlık müfettişinin katılımıyla değerlendirildi; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli merkeze alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Muğla'da eğitim planlaması: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öncelik

Toplantının katılımcıları ve amacı:

Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmaları ele almak üzere gerçekleştirildi. Toplantıya Bakanlık Müfettişi Erhan Soylu ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlık etti; kent genelindeki eğitim faaliyetlerinin durumunun ve yıl planlamalarının değerlendirilmesi toplantının öncelikli hedefi oldu.

Vizyon ve uygulama öncelikleri:

Toplantıda, eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla atılacak adımlar masaya yatırıldı. Özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hazırlanacak uygulamalar üzerinde duruldu; bu çerçevede akademik hedeflerle birlikte öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyecek yaklaşımlar ön plana çıkarıldı.

Projeler, değerlendirme ve yol haritası:

Muğla genelindeki okullarda yürütülen akademik ve sosyal projelerin mevcut durumu ayrıntılı şekilde ele alındı. Mevcut çalışmalardan elde edilen çıktılar değerlendirildi ve yeni eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek faaliyetler için görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, planların uygulamaya geçirilmesi sırasında izlenecek usuller ve koordinasyon mekanizmaları üzerinde mutabakata vardı.

Toplantı boyunca, eğitim öğretim faaliyetlerinin nitelikli hale getirilmesi, öğrencilerin eğitim ortamlarından en üst düzeyde faydalanması ve belirlenen hedeflere ulaşılması için atılacak somut adımların kararlaştırılması gerektiği vurgulandı. İl düzeyinde yapılacak düzenlemeler ve izleme-değerlendirme süreçlerinin güçlendirilmesi öncelikler arasında yer aldı.

Sonuç olarak toplantı, yeni döneme ilişkin planların çerçevesini belirledi; uygulanacak çalışmaların model vizyonuyla uyumlu olması ve öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemesi yönünde kararlar alındı.

MUĞLA’DA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PLANLAMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

MUĞLA’DA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PLANLAMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türkiye ile Sudan eğitim alanında kapsamlı iş birliğine hazırlanıyor
images

Çankırı'da yeni dönem Kur'an kursları açıldı, çocuklara milli ve manevi değer vu...
images

Umut ve barış gökyüzünde: Balıkesir'de çocuklar uçurtmalarla ses verdi
images

Konya'da bilgi ağları örülüyor: KAPS 2026 akademik yayıncılığa ivme kazandırıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi