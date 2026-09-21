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Muğla'da eğitim ve milli şuur için kurumlar ortak hareket kararı aldı

Muğla'da Vali Yardımcısı İsmail Soykan başkanlığında STK ve kurumlar, öğrencilerin milli bilinç ve toplumsal bağlarını güçlendirecek ortak projeleri görüştü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Muğla'da eğitim ve milli şuur için kurumlar ortak hareket kararı aldı

Muğla'da eğitim ve birlik vurgusu

Muğla Öğretmenevi'nde düzenlenen ve Millî Şuur, Birlik ve Beraberlik Buluşması adı verilen istişare toplantısı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin milli bilinçle yetişmesi ile toplumsal bağların güçlendirilmesini amaçlayan çalışmaları masaya yatırdı.

Toplantının gündemi:

Toplantıya Vali Yardımcısı İsmail Soykan başkanlık etti. Katılım listesinde İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit aileleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi yer aldı. Oturumlarda çocukların ve gençlerin millî şuur, tarih bilinci ve manevi değerlerle yetişmesi için atılacak somut adımlar tartışıldı.

Sivil toplumla işbirliği:

Görüşmelerde kurumlar ile STK’lar arasında yürütülecek ortak proje ve programların detayları ele alındı; şehirdeki birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesine yönelik stratejiler değerlendirildi. Program, şehit ailelerine duyulan minnettarlığın vurgulanması ve eğitime sağlanacak ortak desteğe dair kararlılığın paylaşılmasıyla sona erdi.

MUĞLA’DA &quot;MİLLÎ ŞUUR, BİRLİK VE BERABERLİK&quot; BULUŞMASI: STK’LAR VE KURUMLAR ORTAK ÇALIŞMALAR İÇİN...

MUĞLA’DA "MİLLÎ ŞUUR, BİRLİK VE BERABERLİK" BULUŞMASI: STK’LAR VE KURUMLAR ORTAK ÇALIŞMALAR İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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