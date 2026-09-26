Muğla'da emeklilere kapsamlı destek programı 62 milyon lirayı aştı

Muğla büyükşehir belediyesi emekli destek uygulamasını sürdürüyor:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik yardımlarını düzenli olarak sürdürüyor. 17 Temmuz 2024 tarihli kurul kararıyla başlatılan uygulama, aktif Muğla Kart kullanan ve şartları sağlayan vatandaşlara pazar alışverişi, ekmek, su faturası ve et desteği sağlıyor. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana 1.697 kişiye toplam 62.106.500 TL ödeme yapılmış durumda.

destek kalemleri ve başvuru ölçütleri:

Program dört ana kalemde destek sunuyor: pazar alışverişi yardımı, günlük ekmek desteği, su faturası katkısı ve et desteği. Yararlanıcılar; emekli aylığı, yaşlılık aylığı, ölüm aylığı, dul aylığı veya engelli aylığı alan ve belediyenin belirlediği kriterleri karşılayan kişiler arasından tespit ediliyor. Başvurular ve ödemeler, Muğla Kart üzerinden takip edilip yönetiliyor.

belediye hedefi ve başkanın mesajı:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uygulamanın amacını, "Yıllarca çalışarak ülkemize ve kentimize emek vermiş büyüklerimizin yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri bizim için çok önemli. Özellikle temel ihtiyaçların karşılanmasında güçlük yaşayan emeklilerimize pazar alışverişinden su faturasına, ekmekten et desteğine kadar farklı alanlarda katkı sunuyoruz. Bugüne kadar bin 697 vatandaşımıza 62 milyon TL’yi aşan destek sağladık. Muğla’da dayanışmayı büyütmeye, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle özetledi. Belediye yetkilileri, desteğin hedeflenen kesimlere ulaşmasını sağlamak için saha çalışmaları ve kayıt güncellemelerini sürdürdüklerini belirtiyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN EMEKLİLERE 62 MİLYON TL’Yİ AŞAN DESTEK