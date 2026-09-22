Dolar 48,8153 +0,01%
Euro 55,8564 -0,18%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.852,83 -0,40%
EUR/USD 1,1439 -0,26%
Brent Petrol 100,13 -0,21%
--°

Muğla'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: iki şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ve Yatağan ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 12,918 kg esrar ile kokain ve para ele geçirildi; iki zanlı tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: iki şüpheli tutuklandı

operasyon detayları:

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda Bodrum ve Yatağan ilçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Ekiplerce, zanlıların konakladığı apart ve ikametlerde yapılan aramalarda 12 kilo 918 gram esrar, satışa hazır 114 parça halinde 57 gram kokain, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1405 dolar ele geçirildi.

şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe şüpheliler tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen miktar ve paketlenmiş kokainin varlığı, operasyonun ticari amaçlı uyuşturucu dağıtımına yönelik bir çalışmayı hedeflediğine işaret ediyor.

MUĞLA’NIN BODRUM VE YATAĞAN İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 2...

MUĞLA’NIN BODRUM VE YATAĞAN İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu
images

Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık ağına darbe
images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu
images

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan'dan yabancı düşmanlığı ve antisemitizme karşı kararlı mesaj

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu

Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık ağına darbe

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği