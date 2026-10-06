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Muğla'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Muğla'da 2-4 Ekim tarihlerinde Milas ve Bodrum merkezli düzenlenen operasyonlarda dört şüpheliden birine adli kontrol, üçüne tutuklama kararı verildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muğla'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Muğla'da narkotik operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda 2-4 Ekim tarihlerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

operasyon ayrıntıları:

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda Bin 400 adet sentetik ecza maddesi, 448 gram Skunk maddesi, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 300 TL para ele geçirildi.

şüphelilerin durumu:

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İşlemler sonrası tutuklanan şahıslar adli makamların kararına göre ceza infaz kurumlarına gönderildi.

MUĞLA’DA 2-4 EKİM TARİHLERİ ARASINDA MİLAS VE BODRUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI KOORDİNESİNDE...

MUĞLA’DA 2-4 EKİM TARİHLERİ ARASINDA MİLAS VE BODRUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI KOORDİNESİNDE MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 3 ŞAHIS TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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