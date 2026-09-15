Muğla’da futbolun ruhu sahaya taşınıyor

maç detayları:

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Muğlaspor, ligin 8. haftasında Iğdır FK ile karşılaşacak. Karşılaşma 18 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanacak ve biletler satışa sunuldu.

şehirde yükselen aidiyet:

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, maç öncesinde şehrin dört bir yanında hissedilen takıma bağlılıktan söz etti. Kıyanç, "Cuma akşamı Muğla’da yine çok güzel bir futbol atmosferi yaşamak istiyoruz. Gece maçlarının şehrimize ayrı bir güzellik kattığını düşünüyorum. Maçtan önce ve sonra insanlarımızın parklarda, caddelerde, kafelerde ve sokaklarda yeşil-beyaz formaları ve atkılarıyla dolaşması, Muğlaspor’a olan aidiyetin her geçen gün daha da güçlendiğini gösteriyor. Artık Muğla’da bir futbol kültürünün oluştuğunu, takımımızın şehrin her noktasında hissedildiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

takımın hedefi ve çağrı:

Yeşil-beyazlı ekip ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Yönetim ve teknik ekip, Iğdır FK karşısında da bu yenilmezlik serisini sürdürüp sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Kıyanç, tribbün desteğinin maçın kaderini etkileyebileceğine dikkat çekerek, "Bu aidiyeti hep birlikte daha da büyütelim, Cuma akşamı Atatürk Stadyumu’nu dolduralım ve takımımızın yanında olalım. Sahada mücadele eden futbolcularımız, tribünde onları yalnız bırakmayan Muğlalılarımızla birlikte bu güzel hikayeyi yazmaya devam edecek" çağrısında bulundu.

MUĞLASPOR KULÜP BAŞKANI MENAF KIYANÇ