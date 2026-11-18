Muğla'da genç gönüllüler trafikte güvenli davranışlar için eğitim aldı

Muğla'da düzenlenen eğitimde gönüllü gençler, trafikte güvenliği artıracak bilgi ve alışkanlıklar konusunda bilgilendirildi. Programda trafik kuralları, güvenli ulaşım ve yaya ya da sürücü olarak dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Katılımcıların eğitime gösterdiği ilgi, uygulamalı ve farkındalık odaklı anlatımlarla desteklendi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde öncelikle temel trafik kurallarının önemi üzerinde duruldu. Gençlere, farklı yol ve hava koşullarında güvenli hareket etme, karşılaşılabilecek riskleri tanıma ve uygun davranış biçimlerini benimseme konusunda örnekler verildi. Sunumlarda güvenli ulaşımın temel kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken öncelikli konular detaylı şekilde işlendi.

Hedefler ve katılımcıların rolü:

Programın amacı, gençlerin trafikte bilinçlenmesini sağlamak ve güvenli davranış alışkanlıklarını yaygınlaştırmaktı. Eğitmenler, trafik güvenliğinin sadece sürücülere değil, yaya ve tüm yol kullanıcılarının ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Yapılan eğitimle toplum genelinde trafik bilinci oluşturmak ve gençlerin bu konudaki rolünü güçlendirmek hedeflendi.

MUĞLA’DA GÖNÜLLÜ GENÇLERE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ