Muğla’da u19 hokey ligi başladı:

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen U19 Hokey Ligi, dört takımın katılımıyla resmi olarak start aldı. Organizasyonun temel amacı, hokey branşının il genelinde yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve genç sporculara resmi müsabaka tecrübesi kazandırmaktır.

takımlar ve mücadelenin kaderi:

Ligde mücadele eden takımlar arasında Mikroman Maden Ege Yıldızları, Köyceğiz Göl Spor Kulübü, Bodrum Gündoğan Spor Kulübü ve Muğla Hokey Kulübü yer alıyor. Genç sporcular, lig boyunca yeteneklerini sergilemek, takım oyununu geliştirmek ve sıralamada üst sıralara tırmanmak için sahada kıyasıya rekabet edecekler.

beklentiler ve katkılar:

Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, Muğla’da branşa olan ilginin ve sporcuların gelişim düzeyinin artığını vurguladı. Şen, antrenmanlarda kazanılan bilgi ve becerilerin lig maçlarına aktarılmasının önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların hem bireysel gelişim hem de takım ruhunun güçlenmesi açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

Organizasyonun düzenlenmesiyle birlikte genç sporcuların müsabaka deneyimlerinin artması, performans takibi yapılabilmesi ve bölgedeki hokey altyapısının güçlenmesi hedefleniyor. Ligdeki karşılaşmalar, planlandığı şekilde 25 Kasım tarihine kadar devam edecek ve turnuva süresince spor camiasının ilgisi çekilmeye çalışılacak.

MUĞLA’DA U19 HOKEY LİGİ HEYECANI BAŞLADI