Muğla'da gençlerle buluşma: Mustafa Turan değerler ve kişisel gelişimi anlattı

Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen söyleşi

Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin kişisel, tarihî ve kültürel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla bir söyleşi programı düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay de katıldı. Etkinlik, gençlerin çok yönlü gelişimini hedefleyen bir araya gelme platformu olarak planlandı.

Söyleşinin odağı ve içerik:

Söyleşide Kişisel Gelişim Uzmanı, tarihçi ve yazar Mustafa Turan, kişisel gelişim, tarih bilinci ve kültürel değerler üzerine değerlendirmeler yaptı. Konuşmasında gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yapıldı ve bu değerlerin bireylerin kimlik gelişimine katkısı ele alındı.

Program kapsamında öğrenciler, sorular sorarak söyleşiye aktif katılım sağladı. Katılımcı gençlerle yapılan etkileşimde, tarihî perspektiflerin güncel yaşamla nasıl bağlantı kurduğu ve kişisel gelişim için hangi yaklaşımların yararlı olacağı tartışıldı.

Hedefler ve teşekkür:

Söyleşinin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin farklı alanlarda bilgi ve bakış açılarını geliştirmesine katkı sağlaması amaçlandı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada programın öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle beslenmesine katkı sunduğu belirtilerek Mustafa Turan ve programın düzenlenmesinde emeği geçen eğitimcilere teşekkür edildi.

MUĞLA’DA ÖĞRENCİLER YAZAR MUSTAFA TURAN İLE BİR ARAYA GELDİ