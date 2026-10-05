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Muğla'da geniş çaplı operasyonda 121 aranan şahıs adliyeye sevk edildi

Muğla'da 28 Eylül-5 Ekim arasında düzenlenen operasyonlarda, 29'u kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 121 aranan şahıs yakalandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muğla'da geniş çaplı operasyonda 121 aranan şahıs adliyeye sevk edildi

Muğla'da bir haftalık operasyonun bilançosu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında haklarında arama kararı bulunan toplam 121 kişi yakalandı. Operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi ile çeşitli suçlardan ifadesine başvurulmak üzere yakalama emri bulunan 92 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Ceza miktarlarına göre yakalamalar:

Ekiplerin il genelindeki çalışmasında 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 19 kişi, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 5 kişi, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 2 kişi ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Bu dağılım, yakalanan şahısların haklarında verilen ceza sürelerine göre sınıflandırıldığını gösteriyor.

Öne çıkan yakalamalar ve adli süreç:

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir başka operasyonda ise fuhuşa teşvik, yaptırma, aracılık veya yer temin etme suçundan 16 yıl 8 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs ele geçirildi. Ayrıca Fethiye'de kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kasten yaralama suçlarından 16 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi daha yakalandı.

Tespit edilen ve yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri ve tutuklanarak cezaevine teslim edildikleri bildirildi. Operasyonlar, il genelinde arananların yakalanmasına yönelik koordineli çalışmaların sürdüğünü gösteriyor.

MUĞLA’DA BİR HAFTA İÇİNDE ARANAN 121 KİŞİ YAKALANDI

MUĞLA’DA BİR HAFTA İÇİNDE ARANAN 121 KİŞİ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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