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Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizasyonu soruşturmasında dört tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığı operasyonunda, organizatör oldukları belirlenen dört şüpheli yakalanıp adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 21:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizasyonu soruşturmasında dört tutuklama

operasyon ve gözaltılar:

Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda dört şüpheli gözaltına alındı.

adli süreç ve tutuklama:

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, yakalanan ve organizatör olduğu tespit edilen F.Ö., R.A., U.B. ve M.C.Ü. isimli dört şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bu gelişme, emniyetin göçmen kaçakçılığı ile mücadelesinin sürdüğünü gösteriyor; yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ 4 ŞAHIS TUTUKLANDI

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ 4 ŞAHIS TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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