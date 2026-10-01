Muğla'da huzurevinde 1 Ekim'de yaşlılara adanmış bir gün

program ve katılımcılar:

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Muğla'da Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevinde bir anma programı düzenlendi. Programa Vali Yardımcıları Murat Sarı ve A. Ferhat Özen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk katıldı. Yetkililer, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek günün anlam ve önemine dikkat çekti.

huzurevi sakinleriyle buluşma:

Vali yardımcıları ve İl Müdürü Selçuk, huzurevi sakinlerini ziyaret edip onlarla sohbet etti. Heyet, büyüklerin gününü kutlayarak iyi dileklerini iletti ve yaşlılarla yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında samimi konuşmalar gerçekleşti; yetkililer, yaşlı bireylerin günlük ihtiyaçları ve sosyal hayatlarına ilişkin gözlemlerini paylaştı.

etkinlikte vurgulanan noktalar:

Program çerçevesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü anısına hazırlanan pasta huzurevi sakinleriyle birlikte kesildi. Etkinlikte, yaşlı bireylerin toplumdaki değeri ve onların yaşam tecrübelerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Yetkililer, toplumsal duyarlılığın artırılması ve yaşlılara yönelik hizmetlerin sürdürülmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Gün, hem kutlama hem de farkındalık oluşturma amacı taşıdı; ziyaret ve etkinlikler, huzurevi sakinlerinin sosyal bağlarını güçlendirmeyi ve onların yaşam tecrübelerine saygı göstermeyi hedefledi.

MUĞLA’DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ HUZUREVİNDE KUTLANDI