Dolar 49,5240 +0,11%
Euro 55,7103 +0,32%
Bist 11.746,98 -2,68%
Altın Gram 6.691,83 +0,78%
EUR/USD 1,1245 +0,21%
Brent Petrol 102,71 -0,45%
--°

Muğla'da 'İyilik Var' platformu gönüllülerle buluşuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İyilik Var' platformu, Muğla Menteşe'de tanıtıldı; amaç gönüllülüğü ve dayanışmayı yaygınlaştırmak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Muğla'da 'İyilik Var' platformu gönüllülerle buluşuyor

tanıtım ziyareti:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş öncülüğünde hayata geçirilen "İyilik Var" Dijital Gönüllülük Platformu, Muğla’da tanıtılıyor. Platformun tanıtımı kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk Menteşe ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, platformun işleyişi hakkında bilgi verildi ve vatandaşların soruları yanıtlandı. Yerel buluşmalar, platformun erişilebilirliğini ve katılımcı profilini genişletmeyi hedefleyen bilgilendirme amaçlı bir adım olarak planlandı.

platformun hedefleri:

Platformun temel amacı, Türkiye genelinde iyilik, dayanışma ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak. "İyilik Var" aracılığıyla vatandaşların gönüllülük faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi, toplumsal yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesi ve iyilik hareketinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Tanıtım toplantılarında vurgulanan noktalardan biri, gönüllü faaliyetlerin farklı yaş ve meslek gruplarına açık olduğuydu. Yapılan sohbetlerde, yerel ihtiyaçlar çerçevesinde hangi alanlarda etkinlik düzenlenebileceğine dair farkındalık oluşturulmasına önem verildi.

yerel etki ve bilgilendirme:

Menteşe’de yürütülen tanıtım çalışmalarıyla vatandaşların gönüllülük faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi ve toplumsal yardımlaşma bilincinin artırılması amaçlandı. Ziyaretlerde yerel aktörlerle kurulan iletişim, platformun sahaya yayılmasını ve sürdürülebilir gönüllülük ilişkilerinin kurulmasını destekleyecek bir adım olarak değerlendirildi.

Yetkililer, platformun dijital altyapısının etkin kullanımıyla daha fazla kişiye ulaşılabileceğini ve yerelde başlatılan girişimlerin ulusal düzeye taşınabileceğini belirtti. Bu çalışmaların, toplumsal dayanışma ağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

MUĞLA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ MAHMUT SELÇUK, PLATFORMUN TANITIMI KAPSAMINDA MENTEŞE...

MUĞLA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ MAHMUT SELÇUK, PLATFORMUN TANITIMI KAPSAMINDA MENTEŞE İLÇESİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor
images

Kayseri'de toplu taşımada yeni dönem: 12 elektrikli otobüs filoya katılıyor
images

Ülke itibarını korumak için yetkisiz estetiğe müsamaha gösterilemez
images

Kırsala nefes: Çatakdere'ye 1.354 m²'lik sosyal yaşam alanı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yargıtay Duygu Delen davasında beraat kararlarını onadı, karşı oy sanığın kasten öldürme ile cezalandırılmasın...

Duyarlı sürücü Gercüş'te aracının altından yavru kediyi kurtardı

Ülke itibarını korumak için yetkisiz estetiğe müsamaha gösterilemez

Silah ruhsatı sahiplerine jandarmadan bilgilendirme ve güvenlik vurgusu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı