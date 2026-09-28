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Muğla'da jandarma denetimleri: 202 araç trafikten men, binlerce araç kontrol edildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri 21-27 Eylül arasında 21 bin 961 aracı denetledi; 202 araç trafikten men edildi, 1.362 sürücüye işlem yapıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da jandarma denetimleri: 202 araç trafikten men, binlerce araç kontrol edildi

Denetimlerin kapsamı:

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince 21-27 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimlerde trafik güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Uygulamalarda sürücü davranışları, araç uygunluğu ve trafik kurallarına uyum öncelikli olarak ele alındı.

kontrol ve işlem sayıları:

Jandarma timleri toplam 21.961 aracı kontrol etti. Bu kontrollerde 1.362 sürücü hakkında işlem yapılırken, 1.094 yol kullanıcısına trafik eğitimi verildi. Eksiklik veya kural ihlali tespit edilen 202 araç trafikten men edildi ve 70 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

amaç ve sürdürülen çalışmalar:

Yetkililer, denetimlerin trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla aralıksız devam edeceğini bildirdi. Denetimlerin yanı sıra verilen eğitimlerle sürücü davranışlarında kalıcı iyileşme sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMASI TİMLERİNCE 21-27 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN...

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMASI TİMLERİNCE 21-27 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN TRAFİK DENETİMLERİNDE 202 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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