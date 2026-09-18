Muğla'da kahramanlarla omuz omuza yürüyüş

Muğla Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler Günü ve Gaziler Haftası kapsamında 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' temasıyla düzenlenen yürüyüş, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü önünden başladı ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Yürüyüş rotası ve katılımcılar:

Etkinliğe Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, protokol üyeleri, gaziler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları taşıyarak yürüdü; kortej boyunca gazilere duyulan saygı ve minnet sık sık vurgulandı.

Amaç ve verilen mesajlar:

Organizasyonun amacı, gazilerin toplumdaki yeri ile fedakârlıklarına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmaktı. Öğrencilerin yoğun katılımı, etkinliğe dayanışma ve genç kuşakların gazilere olan borçluluğunu gösterme yönünde güçlü bir mesaj ekledi.

Yürüyüş, hem resmi temsilcilerin hem de gençlerin bir araya gelmesiyle gazilere yönelik saygı gösterisinin somutlaştığı bir etkinlik olarak kayda geçti ve toplumda birlik ile kardeşlik duygusunun pekiştirilmesi hedeflendi.

MUĞLA’DA GAZİLER HAFTASI KAPSAMINDA ‘KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA’ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ