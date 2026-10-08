Dolar 49,1320 -0,14%
Euro 55,1969 +0,20%
Bist 12.119,67 -0,03%
Altın Gram 6.549,77 +0,14%
EUR/USD 1,1187 -0,11%
Brent Petrol 104,06 +3,85%
--°

Muğla'da kamu iletişiminde yeni dönem: iletişim yüzyılı eğitimiyle kapasite güçlendiriliyor

Valilik himayesinde Muğla'da başlayan iki günlük 'İletişim Yüzyılı' eğitimi, dezenformasyon, yapay zekâ, CİMER uygulamaları ve kriz iletişimine odaklanıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Muğla'da kamu iletişiminde yeni dönem: iletişim yüzyılı eğitimiyle kapasite güçlendiriliyor

programın amacı ve organizasyonu:

Muğla'da kamu kurumlarında görev yapan personele yönelik düzenlenen İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri programı, iletişim kalitesini artırmayı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor. Eğitimler Valilik himayesinde, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda iki gün sürecek şekilde planlandı.

Program, kamu kurumlarının iletişim kapasitesini geliştirmeye yönelik uygulamalı bilgiler sunarken, personelin vatandaşlarla daha etkili ve doğru iletişim kurmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

dezenformasyon ve yapay zekâ eğitimleri:

Program kapsamında dezenformasyonla mücadele oturumlarında dijital mecralarda doğru bilginin zamanında ve güvenilir biçimde aktarılması, yanlış ve yanıltıcı içeriklerin tespitine ilişkin yöntemler ele alınıyor. Katılımcılara pratik tespit araçları ve iletişim stratejileri aktarılıyor.

Yapay zekâ araçları başlıklı eğitimde ise, yeni nesil teknolojilerin araştırma, bilgiye erişim ve bilgilerin sentezlenmesi süreçlerinde nasıl etkin kullanılacağı gösteriliyor; katılımcılara uygulamalı örneklerle yapay zekâ destekli çalışma yöntemleri tanıtılıyor.

CİMER, halkla ilişkiler ve kriz yönetimi:

CİMER ve halkla ilişkiler oturumlarında vatandaş odaklı, hızlı ve çözüm üreten iletişim süreçleri üzerinde duruluyor; kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki etkileşimin güçlendirilmesine yönelik usuller paylaşılıyor.

Kriz yönetimi başlığı ise afet ve acil durumlarda kurumlar arası koordinasyon, doğru bilginin hızlı şekilde kamuoyuna aktarılması ve kurumsal itibarın korunmasına yönelik iletişim yöntemlerini kapsıyor. Bu oturumlarda senaryo temelli uygulamalar ve koordinasyon önerileri ele alınıyor.

Programın tamamlanmasıyla birlikte, kamu hizmetlerinin iletişim boyutunun güçlendirilmesi ve vatandaşların taleplerine daha hızlı, etkin cevap verilmesi amaçlanıyor. Eğitimler, kurum içi iletişim kapasitesini artırarak günlük hizmet sunumuna doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

MUĞLA’DA KAMU İLETİŞİMİNDE GÜÇ BİRLİĞİ: &quot;İLETİŞİM YÜZYILI&quot; EĞİTİMLERİ...

MUĞLA’DA KAMU İLETİŞİMİNDE GÜÇ BİRLİĞİ: "İLETİŞİM YÜZYILI" EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kırsalda bilime kapı açan ışıklı köy okulu şenliği başladı
images

Denizli Büyükşehir'den gençlere nefes: KPSS sınav ücretleri hesaplara yatırıldı
images

Gümüşhane'nin müdafaasında bir âlim: Hacı Mecit Efendi anıldı
images

SAÜ, araştırma üniversitesi hedefleriyle şehir ve sanayi iş birliğini önceledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Derecik'te imece geleneği evlerin dayanışma ruhunu canlı tutuyor

Berna Laçin adliye işlemlerini SEGBİS ile sürdürecek

Başkanvekili evinde eski imar müdürüne ait resmi belgeler bulundu

Eski ilişkiye bağlı kundaklama: Seferihisar'da itfaiye personeli tutuklandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı