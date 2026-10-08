Muğla'da kamu iletişiminde yeni dönem: iletişim yüzyılı eğitimiyle kapasite güçlendiriliyor

programın amacı ve organizasyonu:

Muğla'da kamu kurumlarında görev yapan personele yönelik düzenlenen İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri programı, iletişim kalitesini artırmayı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor. Eğitimler Valilik himayesinde, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda iki gün sürecek şekilde planlandı.

Program, kamu kurumlarının iletişim kapasitesini geliştirmeye yönelik uygulamalı bilgiler sunarken, personelin vatandaşlarla daha etkili ve doğru iletişim kurmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

dezenformasyon ve yapay zekâ eğitimleri:

Program kapsamında dezenformasyonla mücadele oturumlarında dijital mecralarda doğru bilginin zamanında ve güvenilir biçimde aktarılması, yanlış ve yanıltıcı içeriklerin tespitine ilişkin yöntemler ele alınıyor. Katılımcılara pratik tespit araçları ve iletişim stratejileri aktarılıyor.

Yapay zekâ araçları başlıklı eğitimde ise, yeni nesil teknolojilerin araştırma, bilgiye erişim ve bilgilerin sentezlenmesi süreçlerinde nasıl etkin kullanılacağı gösteriliyor; katılımcılara uygulamalı örneklerle yapay zekâ destekli çalışma yöntemleri tanıtılıyor.

CİMER, halkla ilişkiler ve kriz yönetimi:

CİMER ve halkla ilişkiler oturumlarında vatandaş odaklı, hızlı ve çözüm üreten iletişim süreçleri üzerinde duruluyor; kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki etkileşimin güçlendirilmesine yönelik usuller paylaşılıyor.

Kriz yönetimi başlığı ise afet ve acil durumlarda kurumlar arası koordinasyon, doğru bilginin hızlı şekilde kamuoyuna aktarılması ve kurumsal itibarın korunmasına yönelik iletişim yöntemlerini kapsıyor. Bu oturumlarda senaryo temelli uygulamalar ve koordinasyon önerileri ele alınıyor.

Programın tamamlanmasıyla birlikte, kamu hizmetlerinin iletişim boyutunun güçlendirilmesi ve vatandaşların taleplerine daha hızlı, etkin cevap verilmesi amaçlanıyor. Eğitimler, kurum içi iletişim kapasitesini artırarak günlük hizmet sunumuna doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

MUĞLA’DA KAMU İLETİŞİMİNDE GÜÇ BİRLİĞİ: "İLETİŞİM YÜZYILI" EĞİTİMLERİ BAŞLADI