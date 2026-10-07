Muğla'da kamusal alanlarda ücretsiz internetle dijital erişim genişliyor

MBBNET ile kent genelinde erişim kolaylaştırılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dijital erişimi yaygınlaştırmak ve teknolojiyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen MBBNET ücretsiz internet ağını hayata geçirdi. Uygulama, yerel yönetimin kamusal hizmetleri dijitalleştirme stratejisinin somut adımlarından biri olarak sunuluyor.

Hizmet alanları ve kapsamı:

MBBNET, otogarlar, limanlar, marinalar, yürüyüş yolları, yaşam merkezleri ve hizmet binaları başta olmak üzere kent genelinde toplam 40 farklı lokasyonda erişime açıldı. Sistem Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Menteşe başta olmak üzere yoğun ziyaretçi alanlarını kapsayacak şekilde planlandı ve hem vatandaşlar hem de Muğla'yı ziyaret eden misafirlerin kullanımına sunuldu.

Belediyenin hedefleri ve başkanın vurguları:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dijital dönüşümün vatandaşın yaşam kalitesini artırması gerektiğini belirterek projenin amacını teknolojiye erişimi kolaylaştırmak ve kamusal hizmetlere erişimi güçlendirmek olarak özetledi. Başkan Aras, Muğla’yı çağın gerekliliklerine uygun, yenilikçi ve erişilebilir bir kent haline getirmek için çalıştıklarını; ücretsiz internet hizmeti ve akıllı şehir uygulamalarıyla toplumun farklı kesimlerinin teknolojinin sunduğu imkânlardan eşit şekilde yararlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Proje, şehir içinde ücretsiz erişim noktaları oluşturarak dijital uçurumu daraltmayı, ziyaretçilere daha konforlu bir deneyim sağlamayı ve kamusal bilgiye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. MBBNET uygulamasıyla birlikte belediye, doğal ve kentsel dokuyu koruyarak yenilikçi hizmetleri kent yaşamına entegre etmeye devam edeceğini duyurdu.

MUĞLA’NIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE MBBNET DESTEĞİ