Muğla'da kırsal kalkınma projelerine 110 milyon lira üstü hibe desteği:

tören ve katılımcılar:

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Projeleri kapsamında düzenlenen imza töreni, müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirildi. Törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, kamu kurumlarının temsilcileri, üreticiler, sanayiciler, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Konuşmaların ardından destek almaya hak kazanan üretici ve yatırımcılarla protokoller imzalandı.

projelerin kapsamı ve finansmanı:

İl Müdürü Seyfettin Baydar tarafından yapılan açıklamada, 22 projenin toplam yatırım tutarının 222,5 milyon TL olduğu ve proje bazında yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen hibe oranlarıyla destekleneceği belirtildi. Baydar, program kapsamında toplamda 110 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlanacağını vurguladı ve bu yatırımların tamamlanmasının ardından üreticiler ve müteşebbislerin kullanımına sunulacağını söyledi.

yerel üretim ve saha çalışmaları:

Baydar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 850 personelle sahada aktif çalıştığını, Muğla'da yaklaşık 30 bin üreticiye hizmet verildiğini ve bunların arasında 24 bin hayvancılık işletmesi bulunduğunu kaydetti. Ayrıca 2025 yılında üreticilerin hesaplarına 724 milyon TL tutarında nakdi destek aktarıldığını, 2026 için ise yaklaşık 1,2 milyar TL ödeme planlandığını ifade etti. Baydar, mazot desteğinin tamamının, gübre desteğinin ise yüzde 50'sinin sağlandığını ve desteklerin belirlenip ödenmesinde saha çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

beklenen etkiler ve yerel öncelikler:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise konuşmasında üretim gücünü artırma hedefi doğrultusunda tarımsal yatırımların önemine dikkat çekti ve valilik olarak kooperatifler ile üreticilere imkanlar ölçüsünde destek verildiğini söyledi. Akbıyık, Muğla'nın su ürünleri, arıcılık, zeytin ve narenciye üretiminde önde gelen iller arasında olduğunu, ilin tarım, turizm ve madencilik gibi farklı sektörlerde önemli ekonomik potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca ilin yüzde 70'inin ormanlarla kaplı olduğuna dikkat çekerek, hiçbir sektörü diğerine feda etmeden tüm alanlarda destek sunulduğunu belirtti.

İmzalanan protokollerle birlikte kırsal kalkınma yatırımlarının hayata geçirilmesi, yerel ekonomide üretim kapasitesi ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamayı, aynı zamanda tarımın sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Tören, projelerin uygulanması ve izlenmesi aşamalarında kurumlar arası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

MUĞLA’DA 22 KIRSAL KALKINMA PROJESİNE 110 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE HİBE DESTEĞİ