Muğla'da dünya prematüre günü etkinliği:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü kapsamında, erken doğan bebeklere dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte prematüre bebeklerin tedavi ve bakım süreçlerine yönelik bilincin güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinlikte, prematüre doğumların önemine ilişkin küresel veriler paylaşıldı. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 13 milyon bebek, yani her 10 bebekten biri, gebeliğin 37'nci haftasını tamamlamadan doğuyor. Bu durumun önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu, ancak neonatoloji alanındaki bilimsel ilerlemeler ve modern yenidoğan yoğun bakım olanakları sayesinde bebeklerin yaşama tutunma ve sağlıklı bir geleceğe ulaşma şansının arttığı vurgulandı.

prematüre bakımında temel uygulamalar:

Konuşmalarda, prematüre bebek bakımının yalnızca yaşamsal desteği sürdürmekle kalmayıp, sağlıklı büyüme ve gelişimi desteklemeyi de kapsadığı belirtildi. Bu çerçevede anne sütüyle beslenme, aile merkezli bakım, ten tene temas (kanguru bakımı) ve taburculuk sonrası düzenli takip gibi uygulamaların önemi öne çıkarıldı.

prematüre bebekler için özveriyle çalışan ekip:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşim Olgun önderliğinde; Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Hakan, Prof. Dr. Özkan İlhan, yenidoğan uzmanı hekimler Uzm. Dr. İpek Kocaoğlu ve Uzm. Dr. Refika Sırma Dokuzboy, pediatri kliniği kadrosu, hemşireler ve yenidoğan ünitesi çalışanlarının prematüre bebeklerin tedavi, bakım ve gelişim süreçleri için özveriyle görev yaptığı vurgulandı.

Ekip üyelerinin, yoğun bakım koşullarında uyguladıkları tıbbi bakımın yanı sıra ailelerle iletişim kurma ve taburculuk sonrası izlemi sağlama konularında da aktif rol aldığı aktarıldı.

hastane yönetiminin ailelerle buluşması:

Gerçekleştirilen etkinliği hastane yönetimi de ziyaret etti. Başhekim yardımcıları Doç. Dr. Ercan Saruhan, Doç. Dr. Kıvanç Karaman ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Demir ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü E. Gönül Korkmaz ve Müdür Yardımcısı Mihrican Çelebi etkinlik alanında sağlık çalışanları ve prematüre bebek aileleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, prematüre bebeklerin bakım ve tedavi süreçlerinin önemi ile aileler ve sağlık çalışanları arasındaki dayanışmanın bebeklerin sağlıklı gelişimindeki rolü bir kez daha vurgulandı. Dünya Prematüre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle erken doğan bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekilmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amaçlandı. Hastane yönetimi, hayata erken merhaba diyen tüm bebeklere ve ailelerine sağlıklı bir ömür diledi.

MEAH’TA DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ