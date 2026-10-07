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Muğla'da sağlık çalışanları normal doğumu ve emzirmeyi anlatan stantla yurttaşlarla buluştu

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında kurulan stantta, anne ve bebek sağlığı, normal doğum ve emzirme anlatıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla'da sağlık çalışanları normal doğumu ve emzirmeyi anlatan stantla yurttaşlarla buluştu

haftanın amacı ve stant:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinikleri önünde bir farkındalık stantı kuruldu. Etkinliğin amacı, anne ve bebek sağlığının korunması, normal doğumun desteklenmesi ve emzirmenin önemine dikkat çekilmesi olarak açıklandı.

katılımcılar ve ziyaret:

Standta Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Prof. Dr. Burcu Kasap ve Doç. Dr. Melike Nur Akın, Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Selahattin Kükner, Ebe Polikliniği çalışanları ve sağlık personeli yer aldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ile hastane yönetim ekibi de standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

bilgilendirme içeriği ve vurgular:

Etkinlikte vatandaşlara normal doğumun desteklenmesi, anne ve bebek sağlığının korunması ile emzirmenin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Anne adaylarının sıkça sorduğu sorular sağlık çalışanları tarafından yanıtlandı; amaç, doğum sürecinde bilinç ve güven oluşturmak olarak belirtildi.

Doç. Dr. Melike Nur Akın etkinlikte yaptığı açıklamada: "Anne dostu ve bebek dostu hastane olarak anne ve bebek sağlığını destekleyen çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Normal doğumun teşvik edilmesi ve emzirmenin desteklenmesi, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayan önemli uygulamalardır" dedi.

MUĞLA’DA NORMAL DOĞUM HAFTASI KAPSAMINDA FARKINDALIK STANDI KURULDU

MUĞLA’DA NORMAL DOĞUM HAFTASI KAPSAMINDA FARKINDALIK STANDI KURULDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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