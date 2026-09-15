Muğla'da servis araçlarına sıkı takip: okul yollarında güvenlik önceliği

Denetimlerin kapsamı ve hedefi:

Muğla genelinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik yoğun denetimler yürütüyor. Amaç, öğrencilerin okula güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak ve olası riskleri en aza indirmek olarak açıklandı.

Denetimler il sınırları içinde aralıksız sürerken ekipler, servis araçlarının mevzuata uygunluğunu detaylı şekilde inceliyor. Uygulamalar; güzergah kontrolleri, dur-kalk noktalarının denetlenmesi ve araç içi düzenlemelerin gözden geçirilmesini kapsıyor.

Hangi unsurlar kontrol ediliyor:

Ekipler özellikle emniyet kemeri kullanımına dikkat ediyor; bunun yanında servislerin teknik donanımı, aydınlatma ve fren sistemleri, kapı kilitleri gibi güvenlik ekipmanları tek tek kontrol ediliyor. Ayrıca sürücülerin yetki belgeleri, sağlık uygunlukları ve araçların zorunlu evrakları da inceleniyor.

Denetimlerde mevzuata aykırı görülen eksiklikler tespit edildiğinde ilgili mevzuat çerçevesinde işlem başlatılıyor ve gerekli düzeltmelerin yapılması isteniyor. Valilik yapılan açıklamada, uygulamanın hem şehir merkezinde hem de kırsal kesimde aynı titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Valilikten güvenlik vurgusu ve devam eden denetimler:

Muğla Valiliği açıklamasında, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğuna dikkat çekerek, "Gözümüz de kalbimiz de evlatlarımızın üzerinde. En kıymetlilerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımız güvenle okullarına ulaşsın diye İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekiplerimiz; okul servis araçlarına yönelik denetimlerini ilimiz genelinde aralıksız sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, "Servis araçlarımız denetimde, evlatlarımız güvende" mesajı paylaşılarak, denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca kesintisiz devam edeceği vurgulandı. Valiliğin ifadesiyle "Trafikte sıfır taviz, okul yollarında tam güvenlik anlayışıyla sahadayız. Ailelerimizin gözü arkada kalmasın, çocuklarımız huzurla okullarına ulaşsın diye denetimlerimiz ilimizin her köşesinde eğitim yılı boyunca kesintisiz devam edecek."

Yetkililer, aileleri de servis içi kurallara uyulması ve eksiklik görüldüğünde ilgili birimlere bildirim yapılması konusunda uyarıyor. Muğla'daki denetimler, hem günlük uygulama hem de farkındalık artırma amacı taşıyor ve çocukların güvenli yolculuk yapması için sürekli takip ediliyor.

MUĞLA’DA OKUL SERVİSLERİNE SIKI DENETİM