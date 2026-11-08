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Muğla'da STEM çalıştayında öğretmenlerden iki yenilikçi saha projesi

6 Kasım 2026'da Muğla'da yapılan saha sunumlarında Köyceğiz'den 11 öğretmen, mentör Ebru Efe Özçam ile GEMUS ve Yeşil Kahramanlar projelerini sundu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Muğla'da STEM çalıştayında öğretmenlerden iki yenilikçi saha projesi

Muğla'da saha sunumları yapıldı

Muğla'da düzenlenen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı kapsamında, 26-30 Ekim tarihlerinde verilen teorik eğitimlerin ardından 6 Kasım 2026'da saha sunumları gerçekleştirildi. Etkinlik, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda yürütüldü.

katılımcılar ve projeler:

Sunumlara, Köyceğiz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardan seçilen 11 öğretmen katıldı. Mentörlük görevini Ebru Efe Özçam yürüttü. Katılımcılar iki proje sundu: GEMUS (Güvenli Ekran Mesafe Uyarı Sistemi) ve Yeşil Kahramanlar: Yapay Zekâ Destekli Karbon Kahramanı Oyunu.

saha sunumlarının önemi:

Bu sunumlar, teoride ele alınan STEM yaklaşımlarının okul ortamında nasıl uygulandığını göstermek üzere planlandı. Mentör eşliğinde yapılan sunumlar, öğretmenlerin proje tasarımını ve uygulama adımlarını paylaşmasına olanak tanıdı. Böylece çalıştay, eğitimcilerin deneyim alışverişi ve yerel uygulamaların değerlendirilmesi için bir platform sağladı.

Saha sunumları başarıyla tamamlandı ve katılımcı öğretmenlerin sunduğu projeler, STEM eğitiminde uygulama odaklı çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

MUĞLA’DA STEM EĞİTİMİ ÇALIŞTAYINDA SAHA SUNUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MUĞLA’DA STEM EĞİTİMİ ÇALIŞTAYINDA SAHA SUNUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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