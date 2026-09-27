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Muğla'da su altyapısını yenileyecek 63 milyon avroluk proje için imza günü

EBRD destekli MUSKİ projesi, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz'de içme suyu kayıplarını azaltmayı hedefleyen 63 milyon avroluk kredi anlaşmasının 29 Eylül 2026'da imzalanacağını duyurdu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Muğla'da su altyapısını yenileyecek 63 milyon avroluk proje için imza günü

Muğla'da içme suyu altyapısı güçlendiriliyor:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) finansmanıyla 63 milyon avroluk bir projeyi hayata geçiriyor. Projenin hedefi, kentteki içme suyu altyapısını güçlendirmek ve su kayıplarını azaltmaktır.

Hangi ilçeler kapsamda:

Proje, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerini kapsıyor ve kredi anlaşmasının imzalanmasıyla yürürlüğe girecek. MUSKİ açıklamasında projenin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras öncülüğünde gerçekleştirileceği vurgulandı.

İmza töreni detayları:

Kredi anlaşmasının imza töreni 29 Eylül 2026 Salı günü saat 09.30'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek. MUSKİ, törenin Muğla'nın içme suyu altyapısı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

MUSKİ’NİN 63 MİLYON EURO’LUK PROJESİNDE İMZALAR ATILIYOR

MUSKİ’NİN 63 MİLYON EURO’LUK PROJESİNDE İMZALAR ATILIYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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