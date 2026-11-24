toplantının ana hatları

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Su Ürünleri İl/İlçe Müdürlükleri İstişare Toplantısı, ilin su ürünleri politikalarının gözden geçirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar ile devam eden programda, Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Erdinç Kılıç katılımcılara bilgilendirme sundu. Şube müdürlüğünde görevli teknik personel tarafından sektörün önceliklerine ilişkin üç ayrı sunum yapıldı.

öncelikli gündem maddeleri:

Toplantıda, balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, kaçak avcılıkla mücadele ve su ürünleri kaynaklarının korunması ana başlıkları olarak ele alındı. Ayrıca su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin denetimi, üretim planlamasının sahada etkin uygulanması ve kayıt ile izlenebilirlik sistemlerinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Bu konular, sürdürülebilir üretim ve kaynak yönetimi perspektifiyle tartışıldı.

uygulama ve koordinasyon adımları:

Toplantıya katılan 13 ilçe müdürü ve personel arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi vurgulandı. Sahada yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, sektör paydaşlarının doğru bilgilendirilmesi ve izlenebilirlik sistemlerinin etkinleştirilmesi gibi uygulamaya dönük konular üzerinde istişarelerde bulunuldu. Katılımcılar, su ürünleri kaynaklarının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemini tekrarladı ve denetimlerle üretim planlamasının uyumlu hale getirilmesi gereğini paylaştı.

Toplantı, il ve ilçe müdürlükleri arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi ve belirlenen öncelikler doğrultusunda saha çalışmalarının eşgüdümlü yürütülmesi kararlılığı ile sona erdi. İstişareler, sektörün izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin uygulamaların geliştirilmesine temel teşkil edecek.

MUĞLA’DA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ MASAYA YATIRILDI