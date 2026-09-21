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Muğla’da teknoloji sınavında rekor katılım: Deneyap uygulama sınavı tamamlandı

Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı 20 Eylül 2026'de Muğla'da iki merkezde yapıldı; Fethiye başvurularıyla il geneli rekor katılım sağlandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Muğla’da teknoloji sınavında rekor katılım: Deneyap uygulama sınavı tamamlandı

Deneyap uygulama sınavı Muğla'da tamamlandı:

Türkiye’nin genç teknoloji yeteneklerini keşfetmeyi hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamındaki Deneyap Uygulama Sınavı, Muğla'da yoğun katılımla tamamlandı. Sınav, 20 Eylül 2026 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen üçüncü ve son aşamanın bir parçasıydı ve ilde bu yıl başvuruların artmasıyla rekor seviyeye ulaştı.

Sınav düzeni ve mekanlar:

Muğla'daki sınavlar iki seans halinde yapıldı. Oturumlar, Menteşe Spor Salonu ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve süreç boyunca katılımcı yoğunluğu dikkati çekti. Bölgeden başvuru gösteren gençler arasında özellikle Fethiye kaynaklı taleplerin artması, il genelindeki ilgiyi yukarı taşıdı. Organizasyonun akışı, uygulama sınavı formatına uygun şekilde planlandı ve sınav merkezlerinde güvenlik ile teknik altyapı önlemleri alındı.

Destek, hedefler ve yerel değerlendirme:

Proje, Cumhurbaşkanlığı himayesinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle yürütülüyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapılan açıklamada sınava gösterilen ilgiden memnuniyet duyulduğunu belirtti ve gençlere başarı dileklerini iletti. Açıklamada gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yerel düzeyde elde edilen yüksek katılım, Deneyap programının bölgedeki etkinliğini gösterirken, sınavı geçen adayların ilerleyen süreçte teknoloji ekosistemine katılımı için önemli bir adım teşkil ediyor. Muğla'daki organizasyon, genç yeteneklerin keşfi ve geliştirilmesine yönelik sürdürülebilir bir adım olarak değerlendiriliyor.

MUĞLA’DA DENEYAP UYGULAMA SINAVI REKOR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MUĞLA’DA DENEYAP UYGULAMA SINAVI REKOR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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