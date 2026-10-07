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Muğla’da temiz yaşam için 13 ilçede yoğun temizlik seferberliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede cadde, liman ve kamusal alanlarda araç ve ekipmanla düzenli temizlik yaparak daha sağlıklı kent hedefliyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla’da temiz yaşam için 13 ilçede yoğun temizlik seferberliği

Muğla Büyükşehir temizlik çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir kent oluşturma hedefiyle il genelinde aralıksız temizlik çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar, belediyenin sorumluluk alanındaki cadde ve bulvarlardan limanlara, park ve diğer kamusal alanlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve belirlenen program dahilinde düzenli olarak yapılıyor.

Çalışma alanı ve kapsamı:

Ekipler, 13 ilçede kent merkezleri ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamusal alanlarda temizlik faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor. Cadde, sokak ve bulvar düzenlemeleri yanında liman ve rekreasyon alanlarında da temizlik ve hijyen uygulamaları ara vermeden gerçekleştiriliyor.

Faaliyetler, günlük programlara göre önceliklendirilerek yürütülüyor; yoğun nüfuslu ve turistik bölgelerde temizlik sıklığı artırılırken, yerleşim merkezlerinde de düzenli bakım çalışmaları yapılıyor.

Kullanılan araç ve yöntemler:

Saha operasyonlarında farklı ihtiyaçlara uygun araç ve ekipmanlar aktif şekilde kullanılıyor. Çalışmalarda büyük yol süpürme araçları, küçük süpürge araçları, arazözler, çöp taksiler ve vidanjörler yer alıyor. Bu araçlar, hem katı atık toplama hem de yüzey temizliği ve altyapı bakımı açısından sahadaki etkinliği artırıyor.

Belediye ekipleri, planlı vardiya ve programlarla çalışarak temizlik hizmetlerinin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor. Mobil ekiplerin koordinasyonu ve düzenli denetimler, hizmet kalitesinin korunmasına katkı sunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki bu kapsamlı temizlik seferberliğiyle çevre temizliğinin sürekliliğini sağlamak, Muğla’nın doğal ve kentsel dokusunu korumak ve vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alanları sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN SAĞLIKLI VE TEMİZ ÇEVRE İÇİN YOĞUN MESAİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN SAĞLIKLI VE TEMİZ ÇEVRE İÇİN YOĞUN MESAİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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