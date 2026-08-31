Muğla'da trafik jandarmasından sıkı denetim: binlerce araç kontrol edildi, 155 araç trafikten men edildi

Denetim detayları:

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, 24-30 Ağustos tarihleri arasında il genelinde sürdürdüğü trafik denetimlerinde 17 bin 710 aracı kontrol etti. Ekipler, tespit edilen ihlaller doğrultusunda gerekli işlemleri uyguladı ve yollarda güvenliği artırmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

kontrol ve uygulamalar:

Denetimler sonucunda toplam bin 373 sürücü hakkında işlem yapılırken, 80 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Ayrıca kurallara aykırı tespit edilen 155 araç trafikten men edildi. Uygulamalar, trafik kurallarına uyumu sağlama amacıyla gerçekleştirildi.

eğitim ve bilgilendirme:

Denetimlerin yanında bilgilendirme faaliyetleri de yürüten ekipler, toplam bin 697 yol kullanıcısına trafik eğitimi verdi. Jandarma yetkilileri, denetim ve eğitim çalışmalarını sürdürerek trafik güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

MUĞLA JANDARMA TRAFİK DENETİMLERİNDE 155 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ