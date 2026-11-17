tüik verileri: Ekim ayı satışları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Muğla'da toplam 1.596 konut ve 198 iş yeri el değiştirdi. Bölgenin yoğun turizm trafiği, özellikle İngiliz turist sayısının yüksekliğiyle birlikte emlak talebine de yansıyor; Muğla yıllık yaklaşık 1 milyon 400 bin İngiliz turisti ağırlıyor.

konut ve iş yerlerinde ilk el/ikinci el dağılımı:

Konut satışlarının 487'si ilk el, 1.109'u ikinci el olarak kayda geçti. İş yeri satışlarında ise 57 ilk el, 141 ikinci el kaydı bulundu. Bu veriler, bölgedeki ikinci el konut piyasasının hacim olarak öne çıktığını gösteriyor.

yabancılara satışlar ve ülke dağılımı:

Muğla'da yabancılara yapılan satışlarda toplam 40 konut ve 5 iş yeri satışı bildirildi. Konut alımlarında Birleşik Krallık vatandaşları 11 konutla ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu vatandaşları 7 konut ve 2 iş yeri, Ukrayna ve ABD vatandaşları 4er konut, Almanya vatandaşları ise 3 konut aldı. Kazakistan ve Ürdün vatandaşları 2'şer, Avusturya, İtalya, Fas, Türkmenistan, Kanada ve İran vatandaşları ise 1'er konut sahibi oldu. Ayrıca Lübnan ve Kazakistan vatandaşları Muğla'dan iş yeri satın alan yabancılar arasında yer aldı.

Veriler, Muğla'daki yoğun yabancı ziyaretçi akışının gayrimenkul pazarında doğrudan etkili olduğunu ortaya koyuyor ve İngiliz turistlerin yüksek sayısı ile mülkiyet alımları arasındaki paralelliğe işaret ediyor.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK), EKİM AYINA İLİŞKİN KONUT VE İŞ YERİ SATIŞ İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI. MUĞLA’DA EKİM AYINDA BİN 596 KONUT VE 198 İŞ YERİ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.